В Калининградской области задержали настольный футбол с незаконной символикой ЧМ-2018

Таможенники задержали на посту в Балтийске контрафактную продукцию с символикой чемпионата мира-2018, сообщает klops.ru. Всего были конфискованы 120 коробок с настольным футболом, на которых изображена эмблема ЧМ-2018.

"Калининградская областная таможня направила запрос правообладателю. Из полученного ответа следовало, что изображение эмблемы использовалось незаконно, без соответствующего разрешения. Ввиду данного факта Калининградская областная таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака"). По решению суда товар был признан контрафактным и подлежит конфискации, а получатель заплатит денежный штраф в размере 50 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.