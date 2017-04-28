В Калининградской области появилась "футбольная библиотека"

В курортном городе Зеленоградск Калининградской области на въезде установили шестиметровый мяч "Красава", официальный мяч Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Кроме того, по всему городу установили баннеры с фактами из мира футбола.

"За 50 дней до старта Кубка конфедераций курортный город превратился в открытую футбольную библиотеку под открытым небом, где любой гость сможет узнать много нового и интересного о спорте номер один. Въезд в Зеленоградск на ближайший год украсит шестиметровая копия мяча, которым будут играть футболисты на Кубке Конфедераций, а традиционные рекламные площади на улицах города на ближайший год заполнены интересными фактами из истории мундиалей. Особое место в этом настенном ликбезе занимает история выступлений сборных СССР и России в мировых первенствах" , - говорится в сообщении.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.