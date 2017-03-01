В Калининграде забетонировали основание поля ЧМ-2018

Рабочие забетонировали основание поля стадиона чемпионата мира-2018 в Калининграде, сообщает klops.ru. Строители залили так называемую захватку – последний участок поля. В ближайшее время на стадионе появятся гусеничные краны. С их помощью будут демонтировать временные поддерживающие конструкции, которые использовали при установке кровли. Ближе к лету строители обещают приступить к формированию газона. Стадион вместимостью 35 тысяч должен быть готов к концу 2017 года. Он примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.