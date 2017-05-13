В Калининграде разработали три турпакета для болельщиков ЧМ-2018

Власти Калининградской области разработали три варианта туристических пакетов для болельщиков на чемпионат мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности министра культуры и спорта региона Андрея Ермака.

- Мы в рамках чемпионата мира специально разработали три блока турпакета. Это один день, когда болельщик приезжает на матч, только посмотрел и тут же уезжает, либо остается на ночь, но не ночует в Калининграде, а ходит по ночным заведениям и утром улетает, - рассказал Ермак. - Пакет на три дня будет стоить 3,5 тысячи рублей в сутки с человека без учета перелета по Калининградской области - проживание, трехразовое питание и целый ряд маршрутов. Пакет - семь дней и семь ночей: самые разные варианты пребывания на территории Калининградской области - такая же цена - 3,5 тысячи рублей с человека в сутки.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.