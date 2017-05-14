В Калининграде проведут 24-часовой матч с целью попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Жители Калининграда в конце июня проведут 24-чсовой матч с целью попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает ТАСС со ссылкой на врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака. По его словам, это мероприятие пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

- В конце июня у нас пройдет ряд мероприятий Калининградской футбольной недели, - цитирует ТАСС Ермака. - Среди спортивных активностей - 24-часовой матч на футбольном поле, где будут участвовать смешанные команды: начиная от детских, заканчивая самым серьезным возрастом - свыше 60 лет. В том числе будут участвовать люди с ограниченными возможностями. И мы рассчитываем, что это найдет отражение в Книге рекордов Гиннесса, соответствующих специалистов на это мероприятие мы пригласили.