В Калининграде откроют информационный центр для болельщиков

Информационно-контактный центр организуют в Калининграде для обслуживания иностранных граждан в период проведения матчей чемпионата 2018 года, информирует welcome2018.com. Он будет оперативно консультировать иностранных гостей и поддерживать связь со всеми службами. Также на заседании областного правительства презентована программа по повышению уровня знаний иностранных языков у сотрудников правоохранительных органов, сферы здравоохранения, службы "112" и волонтеров к чемпионату мира.

– К 2018 году курсы обучения английскому языку пройдут все основные категории специалистов, обеспечивающих проведение турнира: полицейские, медики, волонтеры, чиновники, – отметила руководитель агентства по подготовке к ЧМ-2018 Калининградской области Залина Ибрагимова. - Мы ставим своей задачей создать благоприятную, комфортную атмосферу для футбольных болельщиков и всех гостей Калининградской области. В этом плане возможность оперативно получить ответы на свои вопросы или помощь имеет большое значение.