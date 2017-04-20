В Калининграде объяснили перенос сроков сдачи стадиона ЧМ-2018

Врио вице-премьера Калининградской области Александр Рольбинов сообщил, что перенос сроков сдачи в эксплуатацию стадиона чемпионата мира-2018 в Калининграде носит технический характер. Ранее стало известно, что стадионы "Калининград" и "Самара Арена" будут сданы не в 2017-м, а в 2018 году.
- Как в планах стояло завершение работ в 2017 году, так ничего не изменилось, поэтому эта передвижка носит технический характер и необходима для того, чтобы дооснастить стадион тем же кухонным оборудованием, технологическими вещами. А так стадион будет завершен в 2017 году, - цитирует newkaliningrad.ru Рольбинова.
Стадион в Калининграде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.
Дополнительная информация
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/13319586-vlasti-obyasnili-prichiny-perenosa-sroka-vvoda-v-ekspluatatsiyu-stadiona-k-chm-2018-v-kaliningrade.html