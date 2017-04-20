В Калининграде объяснили перенос сроков сдачи стадиона ЧМ-2018

Врио вице-премьера Калининградской области Александр Рольбинов сообщил, что перенос сроков сдачи в эксплуатацию стадиона чемпионата мира-2018 в Калининграде носит технический характер. Ранее стало известно, что стадионы "Калининград" и "Самара Арена" будут сданы не в 2017-м, а в 2018 году.

- Как в планах стояло завершение работ в 2017 году, так ничего не изменилось, поэтому эта передвижка носит технический характер и необходима для того, чтобы дооснастить стадион тем же кухонным оборудованием, технологическими вещами. А так стадион будет завершен в 2017 году, - цитирует newkaliningrad.ru Рольбинова.

Стадион в Калининграде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.