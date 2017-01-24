16:24 24 января | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Калининграде начали установку люков с символикой ЧМ-2018

0
0
0
3

В Калининградской области началась установка канализационных люков с символикой чемпионата мира-2018, сообщает klops.ru. Презентация крышек состоялась в мае прошлого года. Их специально отлил к турниру Черняховский авторемонтный завод. 

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

https://klops.ru/news/obschestvo/148624-v-kaliningradskoy-oblasti-nachali-ustanavlivat-lyuki-s-simvolikoy-chm-2018

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

EVIL915

Мне на дачу такой надо!

18:10 24 января

баламошка

Кто мы без люков?

17:14 24 января

Kiyatkin

Уже как полгода прошло, как начали ставить их.

16:36 24 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ