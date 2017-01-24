В Калининграде начали установку люков с символикой ЧМ-2018

В Калининградской области началась установка канализационных люков с символикой чемпионата мира-2018, сообщает klops.ru. Презентация крышек состоялась в мае прошлого года. Их специально отлил к турниру Черняховский авторемонтный завод.
Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.
В Калининградской области начали устанавливать люки с символикой ЧМ-2018 https://t.co/WSoGo4Viga pic.twitter.com/GggBTbnzm4– 39news (@39news) 24 января 2017 г.
Дополнительная информация
https://klops.ru/news/obschestvo/148624-v-kaliningradskoy-oblasti-nachali-ustanavlivat-lyuki-s-simvolikoy-chm-2018
EVIL915
Мне на дачу такой надо!
18:10 24 января
баламошка
Кто мы без люков?
17:14 24 января
Kiyatkin
Уже как полгода прошло, как начали ставить их.
16:36 24 января