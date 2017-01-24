В Калининграде начали установку люков с символикой ЧМ-2018

В Калининградской области началась установка канализационных люков с символикой чемпионата мира-2018, сообщает klops.ru. Презентация крышек состоялась в мае прошлого года. Их специально отлил к турниру Черняховский авторемонтный завод.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.