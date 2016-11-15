В Калининграде к ЧМ-2018 разработаны языковые курсы для сотрудников различных служб

В Калининградской области в рамках подготовки к ЧМ-2018 разработана программа по повышению уровня знаний иностранных языков ряда служб. Как сообщает welcome2018.com, программа коснется сотрудников правоохранительных органов, сферы здравоохранения, службы "112", а также волонтеров.

Обучение будет проводиться в 2017-2018 годах. Цель программы – создание комфортной и безопасной среды для иностранных гостей в период проведения игр. Также планируется создание в Калининграде информационно-контактного центра, который будет консультировать иностранных гостей.