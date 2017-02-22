В Калининграде к ЧМ-2018 разработали тур для людей с ограниченными возможностями

В Калининграде в преддверии чемпионата мира-2018 разработан экскурсионный тур для людей с ограниченными возможностями, сообщает welcome2018.com. Его автор – Светлана Нигматуллина – единственный в России дипломированный гид, передвигающийся в инвалидной коляске.
– Идея организовать путешествие по Калининграду и области для людей, передвигающихся, как и я, на инвалидной коляске, возникла после знакомства с Марией Решетовой – автором известного социального проекта "Опора", направленного на оказание психологической помощи людям с тяжелыми заболеваниями. Собственно, это наш совместно разработанный тур, который мы назвали "Путешествия мечты", – рассказала Нигматуллина.
Первая группа туристов отправится в "Путешествия мечты" в начале мая. Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/v-kaliningrade-razrabotali-tur-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami/
jаhlexx
Какой ещё тур, через наши бордюры и трамвайные пути на ногах не пройти... Все тротуары заставлены машинами... Автобусы высаживают людей на остановках вторым рядом...
17:38