В Калининграде к ЧМ-2018 разработали тур для людей с ограниченными возможностями

В Калининграде в преддверии чемпионата мира-2018 разработан экскурсионный тур для людей с ограниченными возможностями, сообщает welcome2018.com. Его автор – Светлана Нигматуллина – единственный в России дипломированный гид, передвигающийся в инвалидной коляске.

– Идея организовать путешествие по Калининграду и области для людей, передвигающихся, как и я, на инвалидной коляске, возникла после знакомства с Марией Решетовой – автором известного социального проекта "Опора", направленного на оказание психологической помощи людям с тяжелыми заболеваниями. Собственно, это наш совместно разработанный тур, который мы назвали "Путешествия мечты", – рассказала Нигматуллина.

Первая группа туристов отправится в "Путешествия мечты" в начале мая. Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.