В Израиле довольны работой Сергея Карасева

По мнению израильских СМИ, российский арбитр Сергей Карасев прекрасно отработал на матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между Израилем и Италией. Отмечается, что судья практически не допустил ошибок и четко исполнял свои обязанности. Встреча прошла сегодня в Хайфе и завершилась победой итальянцев со счетом 3:1.

Напомним, что защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини досрочно покинул поле. На 55-й минуте игры футболист получил второе предупреждение. Добавим, что один из авторитетных израильских судей также оценил работу Карасева как близкую к идеальной. (Эли ШВИДЛЕР)