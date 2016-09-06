08:36 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Израиле довольны работой Сергея Карасева

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По мнению израильских СМИ, российский арбитр Сергей Карасев прекрасно отработал на матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между Израилем и Италией. Отмечается, что судья практически не допустил ошибок и четко исполнял свои обязанности. Встреча прошла сегодня в Хайфе и завершилась победой итальянцев со счетом 3:1.

Напомним, что защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини досрочно покинул поле. На 55-й минуте игры футболист получил второе предупреждение. Добавим, что один из авторитетных израильских судей также оценил работу Карасева как близкую к идеальной. (Эли ШВИДЛЕР)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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thearistarx

если проигравшие хвалят судью-значит он действительно хорош

09:54

SergeyKa

А теперь давайте послушаем итальянскую сторону.

08:54

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