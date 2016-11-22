20:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Грузии опровергли слухи об увольнении Вайсса с поста главного тренера сборной

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Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший не будет уволен с занимаемого поста, информирует Worldsport.ge со ссылкой на источник в Федерации футбола Грузии. Сообщается, что специалист как минимум отработает свой контракт, который действует до конца 2017 года.

Ранее появились слухи о том, что 52-летний специалист может покинуть занимаемый пост из-за неудовлетворительных результатов команды. Вайсс возглавил сборную Грузии в марте этого года. Под его руководством грузины провели 8 матчей, в которых одержали одну победу, трижды сыграли вничью и четыре раза уступили.

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