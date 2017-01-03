В городах ЧМ-2018 планируют открыть вытрезвители

В 11 городах, принимающих матчи чемпионата мира-2018, могут возобновить свою работу вытрезвители, сообщает newsroom24.ru. По словам главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, они будут входить в структуру наркологических учреждений. Регионы будут самостоятельно определять, кто будет курировать эти заведения.

Вытрезвители были закрыты в России в 2011 году. ЧМ-2018 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге с 14 июня по 15 июля.