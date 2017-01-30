19:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В городах ЧМ-2018 отметили 500 дней до старта турнира

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В 11 городах, принимающих матчи чемпионата мира-2018, прошли празднования, приуроченные к 500 дням до старта турнира. В Сочи болельщикам было представлено "шоу льда и огня", во время которого была создана ледяная скульптура "500". Среди гостей праздника был бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев.

В Сочи, Калининграде, Екатеринбурге были открыты часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018. В Волгограде был установлен арт-объект в виде песочных часов с хэштегом #500days_to_go. 

В Самаре состоялась выставка рисунков "Футбол глазами детей" и выставка ледяных скульптур – футбольного мяча и хэштэга #чм2018. В Саранске запущен первый автобус с символикой ЧМ-2018. В Нижнем Новгороде была проведена игра "По пути болельщика!". В ней приняли участие и послы чемпионата мира, включая экс-игрока сборной России Дмитрия Булыкина.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

 

Дополнительная информация

ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=1/news=лед-пламя-и-футбол-как-города-организаторы-отметили-500-днеи-до-старта-2865510.html

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