В ФИФА заявили о полном доверии к концепции безопасности чемпионата мира-2018

В ФИФА выразили соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро. Напомним, на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На данный момент СМИ сообщают о 50 пострадавших. Также в организации полностью доверяют концепции безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира, которые пройдут в России.

– Мы глубоко опечалены шокирующим взрывом в России, – цитирует ТАСС пресс-службу ФИФА. – ФИФА и ее сотрудники выражают искренние соболезнования семьям погибших. Также наши мысли с теми, кто был ранен. Что касается подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, то после выбора страны-организатора турнира местные власти начали детальное планирование безопасности. ФИФА и местный оргкомитет полностью доверяют договоренностям и всеобъемлющей концепции безопасности предстоящих событий.