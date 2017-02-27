В ФИФА уверены, что проблема вибрации на "Крестовском" будет скоро решена

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит выразил уверенность, что проблема вибрации на стадионе в Санкт-Петербурге будет окончательно решена к середине марта, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Ранее у ФИФА появились вопросы по вибрации выкатного поля на "Крестовском".
– Большая работа проведена. В течение двух недель проблема вибрации будет решена окончательно. Мы в этом уверены, – заявил Смит. - Поле выглядит непрезентабельно? Если бы вы несколько месяцев пролежали на снегу, тоже выглядели бы не очень. Трава просыпается, и к матчам газон будет в хорошем состоянии.
Сегодня совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" начала пятый (последний перед Кубком конфедераций-2017) визит по подготовке стадионов чемпионата мира-2018.
Slim Taller
О какой проблеме идёт речь,если ещё в январе вы написали,что вибрации больше нет.Сплошное враньё, как обычно.Стадион неправильно спроектирован и ремонт не закончится никогда.
14:13
баламошка
СантехНИК А что, оно всё ещё вибрирует?/////////////////////Да, от общероссийского смеха.
13:30
СантехНИК
А что, оно всё ещё вибрирует?
13:24
баламошка
Скоро Сатана наконец-то вылезет в Питере из-под земли и Распилка перестанет вибрировать.
13:12