13:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В ФИФА уверены, что проблема вибрации на "Крестовском" будет скоро решена

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Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит выразил уверенность, что проблема вибрации на стадионе в Санкт-Петербурге будет окончательно решена к середине марта, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Ранее у ФИФА появились вопросы по вибрации выкатного поля на "Крестовском".

– Большая работа проведена. В течение двух недель проблема вибрации будет решена окончательно. Мы в этом уверены, – заявил Смит. - Поле выглядит непрезентабельно? Если бы вы несколько месяцев пролежали на снегу, тоже выглядели бы не очень. Трава просыпается, и к матчам газон будет в хорошем состоянии. 

Сегодня совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" начала пятый (последний перед Кубком конфедераций-2017) визит по подготовке стадионов чемпионата мира-2018.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

О какой проблеме идёт речь,если ещё в январе вы написали,что вибрации больше нет.Сплошное враньё, как обычно.Стадион неправильно спроектирован и ремонт не закончится никогда.

14:13

баламошка

СантехНИК А что, оно всё ещё вибрирует?/////////////////////Да, от общероссийского смеха.

13:30

СантехНИК

А что, оно всё ещё вибрирует?

13:24

баламошка

Скоро Сатана наконец-то вылезет в Питере из-под земли и Распилка перестанет вибрировать.

13:12

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