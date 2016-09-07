В ФИФА довольны темпами реконструкции стадиона в Лужниках

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит во время инспекции главного стадиона чемпионата мира в Лужниках похвалил организаторов за хорошую работу. По словам чиновника, Россия не испытывает трудностей с реконструкцией главной арены ЧМ-2018, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– У Лужников - зеленый статус готовности, это очень хорошо. Лужники меняются на глазах, – сказал Смит. – Посмотрите, какого прогресса достиг стадион. Это не просто арена, это целый комплекс. Можно представить, какие страсти здесь будут кипеть. Особенно приятно видеть зеленый газон, уже уложенный на стадионе.