В ФИФА довольны полями стадионов ЧМ-2018

Оргкомитет "Россия-2018", ФИФА и эксперты Института по исследованию спортивных покрытий STRI оценили состояние полей стадионов, принимающих матчи чемпионата мира-2018 и тренировочных площадок для участников турнира, сообщает официальный сайт ФИФА. Всего делегация с 18 по 28 сентября посетила 23 города, 12 стадионов, 36 предматчевых тренировочных площадок и 35 тренировочных полей.

– Все футбольные поля – на стадионах чемпионата мира, тренировочных площадках и базах команд – станут наследием турнира, будут использоваться и после него, – цитирует официальный сайт ФИФА гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина. – Вместе с экспертами STRI, которые также являются многолетними консультантами ФИФА, мы оцениваем состояние полей по самым высоким стандартам.

Мы посмотрели множество площадок на самых разных стадиях готовности, и есть определенное число площадок, на которых мы сфокусированы с точки зрения их соответствия нашим стандартам, – прокомментировал результаты визита специалист компании STRI Ян Макклементс. – В общем и целом, мы довольны тем, что уже сделано в России, что делается и что должно быть сделано в отношении подготовки и эксплуатации футбольных полей в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018.