В фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах установят гигантский медиаэкран

Во время чемпионата мира-2018 в фан-зоне на Воробьевых горах установят медиаэкран площадью 140 кв. м, сообщает welcome2018.com. На нем будут показаны все матчи турнира. Под экраном будет оборудована сцена, на которой будут выступать отечественные и зарубежные музыканты. На всей территории фан-зоны будет доступен бесплатный Wi-Fi.

Площадка на Воробьевых горах будет открываться за два часа до начала первого матча и прекращать работу через некоторое время после окончания последней игры. В зоне для фанатов будут вестись трансляции встреч ЧМ-2018 в течение 25 игровых дней турнира. На ее территории предусмотрены и места для инвалидов-колясочников – в первых рядах перед сценой.

На площадке откроют информационный центр для туристов, сотрудники которого будут говорить на двух языках – русском и английском. Они расскажут о наиболее известных достопримечательностях Москвы и всей России. Фан-зона на Воробьевых горах рассчитана на 40 тысяч болельщиков, ее размер составит 36 кв. м.