02:31 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Екатеринбурге запустят часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018

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Часы обратного отсчета времени до чемпионата мира 2018 года запустят в понедельник в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

– В Историческом сквере Екатеринбурга уральцы отпразднуют 500 дней до начала матчей ЧМ-2018, – сказали в пресс-службе правительства региона. – Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб вместе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Ириной Зильбер, которая является послом города – организатора ЧМ-2018, проведут церемонию открытия часов обратного отсчета, которые будут символически отмерять часы и минуты до ЧМ-2018.

Сразу после торжественной церемонии все желающие примут участие во флешмобе "500 дней до мундиаля". "Горожане выстроятся в виде числа "500", которое будет запечатлено с помощью аэросъемки", – добавили в пресс-службе.

Рядом с часами горожане смогут проверить свои знания в викторине на футбольную тему, сразиться в настольный футбол и другие активные игры.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3981012

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