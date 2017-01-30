В Екатеринбурге запустят часы обратного отсчета до старта ЧМ-2018

Часы обратного отсчета времени до чемпионата мира 2018 года запустят в понедельник в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

– В Историческом сквере Екатеринбурга уральцы отпразднуют 500 дней до начала матчей ЧМ-2018, – сказали в пресс-службе правительства региона. – Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб вместе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Ириной Зильбер, которая является послом города – организатора ЧМ-2018, проведут церемонию открытия часов обратного отсчета, которые будут символически отмерять часы и минуты до ЧМ-2018.

Сразу после торжественной церемонии все желающие примут участие во флешмобе "500 дней до мундиаля". "Горожане выстроятся в виде числа "500", которое будет запечатлено с помощью аэросъемки", – добавили в пресс-службе.

Рядом с часами горожане смогут проверить свои знания в викторине на футбольную тему, сразиться в настольный футбол и другие активные игры.