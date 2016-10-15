22:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Екатеринбурге появятся новые велодорожки к ЧМ-2018

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На улицах Екатеринбурга появятся новые велодорожки к чемпионату мира-2018, сообщает Welcome 2018. Они закладываются в процессе реконструкции улиц и строительства новых элементов улично-дорожной сети. По словам заместителя главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича, сейчас также идет проработка документации проекта велодорожки, которая будет проходить из одного района города в другой. 

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/72893/

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