В Екатеринбурге появятся новые велодорожки к ЧМ-2018

На улицах Екатеринбурга появятся новые велодорожки к чемпионату мира-2018, сообщает Welcome 2018. Они закладываются в процессе реконструкции улиц и строительства новых элементов улично-дорожной сети. По словам заместителя главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича, сейчас также идет проработка документации проекта велодорожки, которая будет проходить из одного района города в другой.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.