В Екатеринбурге подготовят 890 мест для болельщиков ЧМ-2018

Специалисты Роспотребнадзора усилят контроль в аэропорту Кольцово во время чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Для предотвращения рисков, связанных с инфекционными заболеваниями, санитарно-карантинный пункт оборудуют тепловизорами. На период турнира служба будет усилена дополнительным кадрами.

На случай появления инфекционных заболеваний в городе будет создан дополнительный больничный резерв на 890 мест.

Для обеспечения санэпидемиологоического благополучия гостей турнира в районе стадиона, тренировочной базы и фан-зоны будут регулярно проводиться заборы воздуха и воды, а также пищевых проб на соответствие нормативам.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.