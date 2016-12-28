В Екатеринбурге открылась экспозиция в честь ЧМ-2018

В Екатеринбурге открылась экспозиция, посвященная чемпионату мира-2018, сообщает welcome2018.com. Двухсторонняя композиция в виде отдельных объемных декоративных элементов, представляющая изображение фирменного стиля города-организатора, установлена в крупном торговом центре города. В качестве почетных гостей в церемонии открытия приняли участие вратарь "Урала" Андрей Тимофеев, музыкант Александр Пантыкин и волонтеры ЧМ-2018.

- Сегодня мы открываем эту красочную экспозицию, которая будет нам напоминать о приближающемся чемпионате мира по футболу. Уверен, что жители и гости нашего города будут с удовольствием фотографироваться на фоне этого замечательного объекта и с нетерпением ждать мировое футбольное первенство, - сказал Пантыкин.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.