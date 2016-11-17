10:13 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Екатеринбурге объявили конкурс на лучший туристический маршрут для гостей ЧМ-2018

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Власти Свердловской области объявили конкурс на создание лучшего туристического маршрута для гостей чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт правительства региона. По словам директора центра развития туризма Эльмиры Тукановой, конкурс направлен на привлечение внимания туристов к региону.

- Проведение конкурса направлено на привлечение внимания туристов, прибывающих на матчи чемпионата мира-2018 в Екатеринбург, к туристическому потенциалу Свердловской области, популяризацию исторического и культурного наследия Среднего Урала, а также малоизвестных и вновь созданных объектов показа, обеспечение стабильной загрузки существующих объектов туриндустрии, - пояснила Туканова. 

Конкурс проводится в трех номинациях: лучший культурно-познавательный маршрут, лучший городской маршрут, лучший гастрономический маршрут. Жюри будет оценивать работы по ряду критериев, включая оригинальность идеи, новизну, познавательность и насыщенность, а также безопасность маршрута, создание привлекательного образа Екатеринбурга и области, удобство посещения объектов и другим. 

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.

Дополнительная информация

http://www.midural.ru/news/list/document92827/

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