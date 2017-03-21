В Екатеринбурге начинается набор городских волонтеров для ЧМ-2018

Набор по программе "Городские волонтеры" для помощи в организации и проведении мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года начинается во вторник в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. Активисты волонтерского центра проведут викторину с вопросами о Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира 2018 года, а также расскажут о возможности принять участие в самом масштабном спортивном событии в мире.

В ближайшее время активисты волонтерского центра проведут презентации программы "Городские волонтеры" для учащихся школ и колледжей, а также для сотрудников ряда крупных корпораций.

Всего Екатеринбургу необходимо подготовить одну тысячу городских волонтеров. Подать заявку на сайте ekaterinburg-2018.ru для участия в волонтерской программе "Городские волонтеры" может любой желающий. Важно, чтобы кандидату в городские волонтеры исполнилось 16 лет (на 10 мая 2018 года), и чтобы он обладал знанием английского языка на базовом уровне, верхней возрастной границы нет.

Ранее сообщалось, что в октябре 2015 года волонтерский центр Уральского федерального университета получил официальный статус центра подготовки волонтеров чемпионат мира 2018 года. Всего для обеспечения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге он должен подготовить три тысячи волонтеров по двум программам – "Волонтеры Оргкомитета" и "Городские волонтеры".