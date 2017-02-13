11:04 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Екатеринбурге на время ЧМ-2018 запретят митинги и дроны

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В Екатеринбурге во время чемпионата мира-2018 будет действовать повышенный режим безопасности. Как сообщает znak.ru, на время турнира в уральскую столицу ограничат въезд транспорта, в городе установят контролируемые зоны, куда будут пускать только после тщательного досмотра. Движение транспорта, в частности автобусов, будет серьезно ограничено. Существует вероятность запрета на въезд в город для легковых автомобилей.

Кроме того, в Екатеринбурге запретят использовать летательные аппараты-дроны, а также наложат запрет на митинги и любые публичные мероприятия, не связанные с ЧМ-2018. В дни проведения игр будут запрещены любые перевозки туристов по экскурсионным маршрутам на всех видах транспорта, не связанных с чемпионатом мира.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира чемпионата мира.

Дополнительная информация

https://www.znak.com/2017-02-12/v_ekaterinburge_vo_vremya_chm_2018_zapretyat_vezd_v_gorod_transporta_mitingi_i_prodazhu_yadov

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