В Екатеринбурге к ЧМ-2018 появится станция контроля за загрязнением воздуха

В Екатеринбурге перед чемпионатом мира-2018 появится станция контроля за загрязнением воздуха, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По его словам, объем выбросов загрязняющих веществ от промышленных предприятий снизился на 7 процентов за последний год.

- Специально к чемпионату мира по футболу 2018 года будет установлена автоматическая станция контроля над загрязнением воздуха в Екатеринбурге. Станция будет работать на ту часть города, где будут проводиться спортивные мероприятия, - сказал Куйвашев.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.