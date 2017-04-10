В Домодедове изъята крупная партия контрафактных сувениров с символикой ЧМ-2018

В московском аэропорту Домодедово изъяли крупную партию контрафактных сувениров с символикой ФИФА, информирует пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Груз прибыл из Гонконга в адрес физического лица. В настоящее время таможней проводятся проверочные мероприятия.
"В результате досмотра выявлена партия товаров, а именно предметы сувенирной продукции, представляющие собой магниты и флаги, в общем количестве 10 100 единиц, - говорится в сообщении. - Установлено, что на всех товарах нанесены различные товарные знаки, права на которые принадлежат ФИФА: "RUSSIA 2018", "WORLD CUP 2018", в том числе изобразительный товарный знак".
При этом отмечается, что в преддверии проведения в России Кубка конфедераций и в рамках реализации программы по защите бренда ФИФА ФТС России уделяется повышенное внимание перемещению сувенирной продукции. Таможенным органом было принято решение о применении специальной меры таможенного контроля - таможенного досмотра задекларированных товаров.
Дополнительная информация
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25063:----------fifa&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835
ЗЮК
ПТУ.
14:57