В Домодедове изъята крупная партия контрафактных сувениров с символикой ЧМ-2018

В московском аэропорту Домодедово изъяли крупную партию контрафактных сувениров с символикой ФИФА, информирует пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Груз прибыл из Гонконга в адрес физического лица. В настоящее время таможней проводятся проверочные мероприятия.

"В результате досмотра выявлена партия товаров, а именно предметы сувенирной продукции, представляющие собой магниты и флаги, в общем количестве 10 100 единиц, - говорится в сообщении. - Установлено, что на всех товарах нанесены различные товарные знаки, права на которые принадлежат ФИФА: "RUSSIA 2018", "WORLD CUP 2018", в том числе изобразительный товарный знак".

При этом отмечается, что в преддверии проведения в России Кубка конфедераций и в рамках реализации программы по защите бренда ФИФА ФТС России уделяется повышенное внимание перемещению сувенирной продукции. Таможенным органом было принято решение о применении специальной меры таможенного контроля - таможенного досмотра задекларированных товаров.