В Белгородской области высадили деревья в виде надписи "ЧМ-2018"

Участники программы "Зеленая столица" в Корочанском районе Белгородской области высадили надпись из деревьев в виде надписи "ЧМ-2018", сообщает bel.ru. Геоглиф длиной 51 м и высотой 12 м создан из саженцев спиреи и форзиции и располагается на территории спортивной площадки местной школы.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. В Белгороде расположится одна из тренировочных баз для участников турнира.