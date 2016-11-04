22:54 4 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Белгородской области высадили деревья в виде надписи "ЧМ-2018"

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Участники программы "Зеленая столица" в Корочанском районе Белгородской области высадили надпись из деревьев в виде надписи "ЧМ-2018", сообщает bel.ru. Геоглиф длиной 51 м и высотой 12 м создан из саженцев спиреи и форзиции и располагается на территории спортивной площадки местной школы. 

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. В Белгороде расположится одна из тренировочных баз для участников турнира.

Дополнительная информация

http://bel.ru/news/region/geoglif_chm2018_posadili_v_korochanskom_rayone_belgorodskoy_.html

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