В Азове началась реконструкция тренировочной базы ЧМ-2018

Строители приступили к реконструкции тренировочной базы для участников чемпионата мира-2018 в Азове, сообщает welcome2018.com. Располагается она на территории спорткомплекса имени Эдуарда Лакомова. В ближайшие месяцы строителям предстоит выполнить укрепление грунта, выполнение ограждения, земляные работы, подготовку спортивного поля. Далее последуют установка мачт освещения и зрительских трибун и начало возведения административно–бытового корпуса. Работы будут разбиты на несколько этапов, основные из них приходятся на 2017 год.

Всего в России будет открыто 64 тренировочные базы для участников турнира. В Ростовской области, помимо Азова, они будут располагаться на стадионах "Труд" в Ростове-на-Дону и "Торпедо" в Таганроге.