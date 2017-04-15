В Аргентине уверены, что Месси не хотел оскорбить судью словом "ублюдок"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси вместе с адвокатами Ассоциации футбола Аргентины намерен оспорить дисквалификацию на 4 матча национальной команды. Заседание комиссии запланировано на 4 мая и пройдет в Цюрихе.

Месси был дисквалифицирован на 4 игры квалификации чемпионата мира-2018 за то, что оскорбил одного из арбитров матча против Чили (1:0). Никто из судей не слышал оскорбления на поле и не внес соответствующую запись в протокол – решение было принято на основе видеозаписей момента.

Аргентинская сторона намерена убедить ФИФА в том, что Месси не хотел оскорбить арбитра, а использовал аргентинское выражение, у которого много разных эмоциональных оттенков. Словосочетание "la concha de tu madre", употребленное Месси, можно вольно перевести как "ублюдок".

Королевская академия Испании определяет такие фразы как модизмы, то есть "устойчивые выражения, значение которых не определяется отдельными словами, которые его образуют".

Чтобы поддержать свой аргумент, Ассоциация футбола Аргентины покажет запись момента, когда Месси с радостью использовал это же выражение во время празднования золотого дубля с "Барселоной" в 2010 году.