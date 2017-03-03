16:31 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В аэропорту Санкт-Петербурга появится отдельный терминал для гостей ЧМ-2018

0
0
0
0
1

Аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" создаст отдельный терминал для гостей чемпионата мира-2018, сообщает Regnum со ссылкой на коммерческого директора компании "Воздушные ворота Северной столицы" Евгения Ильина. По его словам, поток болельщиков необходимо отделить от других пассажиров.

– Рассматривается вопрос об отдельном здании для обеспечения прибытия болельщиков, которые прилетают чартерными рейсами, организованными группами, – сказал Ильин. – Возможно, мы выделим для этих целей одно из оперативных зданий аэропорта, оно пока не определено.

Отмечается, что во время Кубка конфедераций-2017 подобные меры разделения пассажиропотока не планируются.

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, а также встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. На Кубке конфедераций-2017 городу достались три игры группового турнира и финал.

Дополнительная информация

https://regnum.ru/news/sport/2245119.html

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Заодно и ОТДЕЛЬНЫЕ улицы с харчевнями и борделями ТОЛЬКО для "болельщиков"!!!

16:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ