В аэропорту Санкт-Петербурга появится отдельный терминал для гостей ЧМ-2018

Аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" создаст отдельный терминал для гостей чемпионата мира-2018, сообщает Regnum со ссылкой на коммерческого директора компании "Воздушные ворота Северной столицы" Евгения Ильина. По его словам, поток болельщиков необходимо отделить от других пассажиров.

– Рассматривается вопрос об отдельном здании для обеспечения прибытия болельщиков, которые прилетают чартерными рейсами, организованными группами, – сказал Ильин. – Возможно, мы выделим для этих целей одно из оперативных зданий аэропорта, оно пока не определено.

Отмечается, что во время Кубка конфедераций-2017 подобные меры разделения пассажиропотока не планируются.

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, а также встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. На Кубке конфедераций-2017 городу достались три игры группового турнира и финал.