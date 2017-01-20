20:49 20 января | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В аэропорту Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 открылся туристический центр

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В нижегородском аэропорту Стригино  в рамках подготовки к ЧМ-2018 открылся туристско-информационный центр, сообщает welcome2018.com. В центре можно узнать о туристических маршрутах региона, интересных местах, памятниках истории и культуры, природных достопримечательностях, а также о наиболее значимых событиях города и области. 

- Аэропорт Стригино - это воздушные ворота Нижнего Новгорода. Именно с них начинается знакомство с городом, поэтому появление стойки туристско-информационного центра в здании нового терминала было логичным. Мы заинтересованы в расширении сервисов, которые помогут туристам чувствовать себя комфортно в Нижнем Новгороде, - сказал исполнительный директор аэропорта Денис Букин.

Нижний Новгород примет четыре игры группового турнира, матч 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/v-aeroportu-nizhnego-novgoroda-otkrylsya-turisticheskiy-tsentr/

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Материалы REN-TV

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