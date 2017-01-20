В аэропорту Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 открылся туристический центр

В нижегородском аэропорту Стригино в рамках подготовки к ЧМ-2018 открылся туристско-информационный центр, сообщает welcome2018.com. В центре можно узнать о туристических маршрутах региона, интересных местах, памятниках истории и культуры, природных достопримечательностях, а также о наиболее значимых событиях города и области.

- Аэропорт Стригино - это воздушные ворота Нижнего Новгорода. Именно с них начинается знакомство с городом, поэтому появление стойки туристско-информационного центра в здании нового терминала было логичным. Мы заинтересованы в расширении сервисов, которые помогут туристам чувствовать себя комфортно в Нижнем Новгороде, - сказал исполнительный директор аэропорта Денис Букин.

Нижний Новгород примет четыре игры группового турнира, матч 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.