В Абакане предприниматель подозревается в незаконном использовании символики ЧМ-2018

В Абакане сотрудники правоохранительных органов изъяли и направили на экспертизу футболки с символикой чемпионата мира-2018, сообщает tvrts.ru со ссылкой на УМВД по Абакану. Индивидуальный предприниматель, мужчина 1980 года рождения, подозревается в незаконном использовании логотипа турнира - он не смог предоставить документов, подтверждающих право на символику. Если вина будет наказана, нарушителю грозит штраф в сумме трехкратного размера стоимости товара.

Ранее в Минеральных водах таможенники задержали партию детских игрушек из Китая, незаконно использующих символику ЧМ-2018.