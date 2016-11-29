08:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Абакане предприниматель подозревается в незаконном использовании символики ЧМ-2018

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В Абакане сотрудники правоохранительных органов изъяли и направили на экспертизу футболки с символикой чемпионата мира-2018, сообщает tvrts.ru со ссылкой на УМВД по Абакану. Индивидуальный предприниматель, мужчина 1980 года рождения, подозревается в незаконном использовании логотипа турнира - он не смог предоставить документов, подтверждающих право на символику. Если вина будет наказана, нарушителю грозит штраф в сумме трехкратного размера стоимости товара. 

Ранее в Минеральных водах таможенники задержали партию детских игрушек из Китая, незаконно использующих символику ЧМ-2018. 

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http://www.tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=25193&table=news

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