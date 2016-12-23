13:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В 2017 году в "Лужниках" установят более 1000 камер наблюдения

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В 2017 году в "Лужниках" начнется установка системы видеонаблюдения, сообщает stroi.mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Всего будет установлено более 1000 видеокамер как  в подтрибунных помещениях, так и в чаше арены.

- Всего на стадионе установят более тысячи видеокамер различного типа: как классических, так и специальных мультифокальных, предназначенных для покрытия больших пространств, - сказал Хуснуллин. - Специалисты по безопасности, находящиеся в ситуационном центре, будут следить за происходящим на трибунах и при необходимости реагировать. При необходимости запись с камеры можно будет просмотреть как общим планом, так и детализировать отдельные фрагменты. Это обеспечит высокий уровень безопасности на трибунах.

"Лужники" станут главной ареной ЧМ-2018. На стадионе пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.

Дополнительная информация

https://stroi.mos.ru/news/sistiemu-vidieonabliudieniia-na-stadionie-luzhniki-ustanoviat-v-2017-ghodu-khusnullin

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