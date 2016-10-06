Узбекистан с Денисовым в отборе ЧМ-2018 уступил Ирану, Азмун вышел на замену

Сборная Ирана на выезде нанесла поражение Узбекистану (1:0) в матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018. Все 90 минут на поле у хозяев провел защитник "Локомотива" Виталий Денисов. Хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов остался в запасе узбекистанцев. У гостей на 63-й минуте на замену вышел форвард "Ростова" Сердар Азмун, но отличиться ему не удалось.

Этот результат позволил Ирану выйти в лидеры группы А. Второе место, имея столько же очков в активе (7), занимает Корея, одолевшая дома Катар (3:2). Узбекистан опустился на третью строчку. Четвертой идет Сирия, победившая в гостях Китай (1:0).

В поединке группы B Япония на своем поле обыграла Ирак – 2:1. Экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда вышел в стартовом составе хозяев, но результативными действиями не отметился и был заменен на 81-й минуте. Японцы идут вторыми в своей группе, по дополнительным показателям уступая Австралии, у которой еще есть игра в запасе. Ирак, потерпев третье поражение подряд, опустился на последнее место.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

Группа A

Узбекистан – Иран – 0:1 (0:1)

Китай – Сирия – 0:1 (0:0)

Корея – Катар – 3:2 (1:2)

Группа B

Япония – Ирак – 2:1 (1:0)