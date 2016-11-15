Узбекистан с Денисовым и Ахмедовым проиграл Корее

Сборная Узбекистана проиграла Корее в матче 3-го рунда отборочного турнира чемпионата мира-2018. В составе узбекской команды 90 минут провели защитник "Локомотива" Виталий Денисов и хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов. Единственный мяч в ее составе провел экс-форвард ряда российских клубов Марат Бикмаев. В турнирной таблице Узбекистан занимает третье место, дающее право участия в поединке за выход в межконтинентальные стыковые матчи.

В поединке другой группы Япония победила Саудовскую Аравию и делит с ней лидерство по набранным очкам.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа A

Корея - Узбекистан - 2:1 (0:1)

Голы: Бикмаев, 25 (0:1). Нам Те Не, 67 (1:1). Ку Джа Чеул, 85 (2:1).

Группа B

Япония - Саудовская Аравия - 2:1 (1:0)

Голы: Кийотаке, 45 - с пенальти (1:0). Харагути, 80 (2:0). Хавсави, 90 (2:1).