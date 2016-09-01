Узбекистан с Денисовым и Ахмедовым обыграл Сирию в отборе чемпионата мира-2018

Сборная Узбекистана на своем поле нанесла поражение Сирии (1:0) в матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018. Автором единственного гола стал экс-форвард Александр Гейнрих, известный по выступлениям за "Торпедо". Все 90 минут на поле в составе гостей провели защитник "Локомотива" Виталий Денисов и хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов. Их команда возглавила группу А вместе с Кореей.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Азия
3-й этап
Групповой турнир
Группа А
1-й тур
Узбекистан – Сирия -1:0 (0:0)
Гол: Гейнрих, 74.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/