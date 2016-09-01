Узбекистан с Денисовым и Ахмедовым обыграл Сирию в отборе чемпионата мира-2018

Сборная Узбекистана на своем поле нанесла поражение Сирии (1:0) в матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018. Автором единственного гола стал экс-форвард Александр Гейнрих, известный по выступлениям за "Торпедо". Все 90 минут на поле в составе гостей провели защитник "Локомотива" Виталий Денисов и хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов. Их команда возглавила группу А вместе с Кореей.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

3-й этап

Групповой турнир

Группа А

1-й тур

Узбекистан – Сирия -1:0 (0:0)

Гол: Гейнрих, 74.