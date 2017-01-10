Утверждена стратегия транспортного обеспечения ЧМ-2018

Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018, сообщает welcome2018.com. В документе определены цель и задачи, потребители транспортных услуг, требования к транспортному обслуживанию, основные положения системы управления пассажирскими перевозками и информационной поддержки и так далее.

- В основу стратегии легли положения Концепции транспортного обеспечения ЧМ-2018 и Кубка, а также положения Объединенного операционного транспортного плана этих мероприятий, – рассказал генеральный директор АНО "Транспортная дирекция-2018" Терентий Мещеряков. – Документ закрепляет основные принципы транспортного обслуживания во время проведения матчей футбольного первенства. Во время Кубка и чемпионата только непосредственно на стадионы приедут почти 4 миллиона зрителей плюс еще зрители, которые расположатся в фан-зонах. Такой ощутимый дополнительный спрос на транспортные услуги требует четкого распределения ролей между всеми службами и ведомствами, которые обеспечивают комфорт и безопасность на транспорте. Это как раз и реализовано, закреплено в стратегии.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Кубок конфедераций-2017 пройдет в четырех городах с 17 июня по 2 июля.