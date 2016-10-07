Уругвай разгромил Венесуэлу, Кавани оформил дубль

Сборная Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 разгромила на своем поле Венесуэлу со счетом 3:0. Дублем в этой встрече отличился Эдинсон Кавани, еще один гол провел Николас Лодейро. Этот результат позволил Уругваю закрепиться на вершине таблицы отборочного турнира. На счету команды 19 очков.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Уругвай - Венесуэла - 3:0 (1:0)

Голы: Лодейро, 29 (1:0). Кавани, 46 (2:0). Кавани, 79 (3:0).

Предупреждения: Фигуэра, 48. Лодейро, 50. А.Гонсалес, 85.

Удаления: Вискаррондо, 65 (В).