Уругвай разгромил Венесуэлу, Кавани оформил дубль

Сборная Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 разгромила на своем поле Венесуэлу со счетом 3:0. Дублем в этой встрече отличился Эдинсон Кавани, еще один гол провел Николас Лодейро. Этот результат позволил Уругваю закрепиться на вершине таблицы отборочного турнира. На счету команды 19 очков.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
Уругвай - Венесуэла - 3:0 (1:0)
Голы: Лодейро, 29 (1:0). Кавани, 46 (2:0). Кавани, 79 (3:0).
Предупреждения: Фигуэра, 48. Лодейро, 50. А.Гонсалес, 85.
Удаления: Вискаррондо, 65 (В).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/