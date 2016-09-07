Уругвай разгромил Парагвай в отборе ЧМ-2018, Кавани сделал дубль

Сборная Уругвая нанесла разгромное поражение команде Парагвая на своем поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 4:0. Дублем в составе хозяев отметился нападающий Эдинсон Кавани. По голу забили Луис Суарес и Кристиан Родридес.

Уругвайцы набрали 16 очков в восьми матчах и занимают первое место в турнирной таблице, обойдя Аргентину, которая проводит свой матч в эти минуты.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

8-й тур

Уругвай - Парагвай - 4:0 (3:0)

Голы: Кавани, 18 (1:0). К. Родригес, 42 (2:0). Суарес, 45+1 - с пенальти (3:0). Кавани, 54 (4:0).