Уругвай проиграл Перу на выезде

Сборная Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 уступила на выезде Перу - 1:2. Победу хозяевам принес гол нападающего Эдисона Флореса. Уругвайцы опустились на третье место в турнирной таблице и отстают от лидирующей Бразилии на десять очков.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Перу - Уругвай - 2:1 (1:1)

Голы: Санчес, 30 (0:1). Герреро, 35 (1:1). Флорес, 62 (2:1).

Перу: Гальесе, А.Родригес, Корсо, Трауко, Араухо, Куэва (Уртадо, 46), Йотун, Каррильо (Поло, 83), Тапия, Герреро, Флорес (Акино, 90+1).

Уругвай: Муслера, Годин, Фусиле, Макси Перейра, Хименес, К.Родригес (Де Арраскаэта, 73), Гонсалес, Санчес (Уррета, 64), Весино, Суарес, Кавани.

Предупреждения: Тапия, 33. Уррета, 65. Уртадо, 73. Герреро, 78. Корсо, 87. Фусиле, 90+2.

Удаление: Уррета, 76.

Судья: Баскуньян (Чили).

29 марта. Лима. Стадион "Estadio Nacional de Lima".