"Урал" рассчитывает провести матч на новом стадионе весной 2018 года

"Урал" рассчитывает провести первый матч на "Екатеринбург-Арене" весной 2018 года. Сейчас 35-тысячный стадион реконструируется к матчам ЧМ-2018, работы должны быть завершены 31 декабря.

- Планируется провести несколько тестовых матчей до чемпионата мира, - цитирует ТАСС президента "Урал" Григория Иванова. - Думаю, весной 2018 года "Урал" сможет провести одну-две игры в чемпионате России. Конечно, мы хотели бы сыграть с "Барселоной", но так не получится. А матч с любой командой премьер-лиги - это матч за три очка, кого поставят в календарь, с тем и будем играть.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.