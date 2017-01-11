Униформа персонала отелей Москвы к ЧМ-2018 станет "футбольной"

Столичным отелям и хостелам предложили дополнить униформу персонала элементами футбольной атрибутики на время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Рекомендации по внешнему виду персонала подготовил департамент спорта и туризма города Москвы. Их разошлют 870 гостиницам, прошедшим классификацию.

Униформа, согласно задумке, "должна соответствовать духу спортивных праздников", которые принесут Кубок конфедераций и чемпионат мира. В качестве одного из вариантов предлагается стилизовать униформу под футболки национальных сборных.

В отелях появятся афиши театров и музеев как на русском, так и английском языках, а также расписание футбольных матчей и информация о фан-зонах.

В Москве матчи чемпионата мира примут два стадиона: "Открытие Арена" (которая будет называться "Спартак") и "Лужники". На "Спартаке" состоятся четыре матча группового турнира и игра 1/8 финала ЧМ-2018, а также три игры группового турнира и встреча за третье место Кубка конфедераций-2017. В "Лужниках" пройдут четыре поединка группового турнира ЧМ-2018, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.