Украина упустила победу над Турцией, ведя в два мяча

Сборная Турции на своем поле сыграла вничью с Украиной в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Гости к 27-й минуте встречи вели со счетом 2:0, но затем растеряли добытое преимущество.

Таким образом, турки и украинцы, набрав по два очка, делят 3-4-е места в турнирной таблице своей группы.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа I

Турция - Украина - 2:2 (1:2)

Голы: Ярмоленко, 24 - с пенальти (0:1). Кравец, 27 (0:2). Озан, 45+1 (1:2). Хакан Чалханоглу, 81 - с пенальти (2:2).

Турция: Волкан Бабаджан, Шенер, Емер Топрак, Хакан Балта (Айхан, 46), Джанер Эркин, Эмре Мор, Мехмет Топал, Озан (Волкан Шен, 77), Хакан Чалханоглу, Дженк, Энес Юнал (Толга Джигерджи, 46).

Украина: Пятов, Бутко, Кучер, Ордец, Соболь, Ярмоленко, Степаненко, Коваленко, Зинченко (Сидорчук, 46), Коноплянка (Петряк, 82), Кравец (Зозуля, 73).

Предупреждения: Джанер Эркин, 23. Хакан Чалханоглу, 47. Ордец, 54. Степаненко, 79. Соболь, 82. Эмре Мор, 87. Зозуля, 87.

Судья: Грефе (Германия).