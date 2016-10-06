Украина упустила победу над Турцией, ведя в два мяча

Сборная Турции на своем поле сыграла вничью с Украиной в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Гости к 27-й минуте встречи вели со счетом 2:0, но затем растеряли добытое преимущество.
Таким образом, турки и украинцы, набрав по два очка, делят 3-4-е места в турнирной таблице своей группы.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа I
Турция - Украина - 2:2 (1:2)
Голы: Ярмоленко, 24 - с пенальти (0:1). Кравец, 27 (0:2). Озан, 45+1 (1:2). Хакан Чалханоглу, 81 - с пенальти (2:2).
Турция: Волкан Бабаджан, Шенер, Емер Топрак, Хакан Балта (Айхан, 46), Джанер Эркин, Эмре Мор, Мехмет Топал, Озан (Волкан Шен, 77), Хакан Чалханоглу, Дженк, Энес Юнал (Толга Джигерджи, 46).
Украина: Пятов, Бутко, Кучер, Ордец, Соболь, Ярмоленко, Степаненко, Коваленко, Зинченко (Сидорчук, 46), Коноплянка (Петряк, 82), Кравец (Зозуля, 73).
Предупреждения: Джанер Эркин, 23. Хакан Чалханоглу, 47. Ордец, 54. Степаненко, 79. Соболь, 82. Эмре Мор, 87. Зозуля, 87.
Судья: Грефе (Германия).