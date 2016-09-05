Украина сыграла вничью с Исландией в дебютном матче Шевченко

Сборная Украины на своем поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с Исландией. На гол Альфреда Финнбогасона ответил Андрей Ярмоленко. В концовке встречи Евгений Коноплянка не забил пенальти.
Отметим, что эта встреча, которая проходила без зрителей, стала дебютной для Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа I
Украина – Исландия – 1:1 (1:1)
Голы: Финнбогасон, 6 (0:1). Ярмоленко, 41 (1:1).
Нереализованный пенальти: Коноплянка, 83 (штанга).
Украина: Пятов, Кучер, Ракицкий, Бутко, Соболь, Коноплянка, Степаненко, Ярмоленко, Сидорчук (Зозуля, 63), Коваленко, Зинченко (Шахов, 90).
Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Скуласон (Магнуссон, 42), Бьяднасон (Траустасон, 75), Ауднасон, Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Гвюдмундссон (Халльфредссон, 84), Финнбогасон, Бедварссон.
Предупреждения: Кучер, 12. Гюннарссон, 22. Финнбогасон, 59.
Судья: Тюрпен (Франция).
5 сентября. Киев. Стадион НСК "Олимпийский".
tigana.1982
Зрители дома. Санкции
23:52
баламошка
В следующем матче выпускайте Шеву на поле.
23:48
Антитрезвый мастер
где зрители?
23:46