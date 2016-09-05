23:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Украина сыграла вничью с Исландией в дебютном матче Шевченко

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Сборная Украины на своем поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с Исландией. На гол Альфреда Финнбогасона ответил Андрей Ярмоленко. В концовке встречи Евгений Коноплянка не забил пенальти.

Отметим, что эта встреча, которая проходила без зрителей, стала дебютной для Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа I

Украина Исландия – 1:1 (1:1)

Голы: Финнбогасон, 6 (0:1). Ярмоленко, 41 (1:1).

Нереализованный пенальти: Коноплянка, 83 (штанга).

Украина: Пятов, Кучер, Ракицкий, Бутко, Соболь, Коноплянка, Степаненко, Ярмоленко, Сидорчук (Зозуля, 63), Коваленко, Зинченко (Шахов, 90).

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Скуласон (Магнуссон, 42), Бьяднасон (Траустасон, 75), Ауднасон, Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Гвюдмундссон (Халльфредссон, 84), Финнбогасон, Бедварссон.

Предупреждения: Кучер, 12. Гюннарссон, 22. Финнбогасон, 59.

Судья: Тюрпен (Франция).

5 сентября. Киев. Стадион НСК "Олимпийский".


Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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tigana.1982

Зрители дома. Санкции

23:52

баламошка

В следующем матче выпускайте Шеву на поле.

23:48

Антитрезвый мастер

где зрители?

23:46

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