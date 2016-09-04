Украина проведет домашний матч с Косово в Болгарии

Сборная Украины проведет домашний матч отборочного цикла ЧМ-2018 против сборной Косова на нейтральном поле в Болгарии, сообщает matchday.ua. Поединок состоится 9 октября.

Отметим, ранее МИД Украины запретил проводить матч с Косово на Украине. Кроме того, и ответный матч между командами состоится на нейтральном поле. Официальный Киев не признает независимости Косова.