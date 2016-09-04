Украина проведет домашний матч с Косово в Болгарии

Сборная Украины проведет домашний матч отборочного цикла ЧМ-2018 против сборной Косова на нейтральном поле в Болгарии, сообщает matchday.ua. Поединок состоится 9 октября.
Отметим, ранее МИД Украины запретил проводить матч с Косово на Украине. Кроме того, и ответный матч между командами состоится на нейтральном поле. Официальный Киев не признает независимости Косова.
Дополнительная информация
http://www.matchday.ua/news/artem-frankov-s-kosovo-igraem-v-bolgarii-58122/
top220
Это будет странный матч...Играют две не существующие страны)
17:27
mihalychgold
баламошка А что не так? Вроде же всё хорошо на Украине было? Майдан, демократия, Евросоюз. Опять нога Кремля виновата.______________Просто хохлы угодили в туже яму,что и сербы Если б не история с Крымом даже не сомневаюсь,что всё было бы в шоколаде и они бы в Киеве играли
16:51
баламошка
А что не так? Вроде же всё хорошо на Украине было? Майдан, демократия, Евросоюз. Опять нога Кремля виновата.
16:25