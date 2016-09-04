15:59 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Украина проведет домашний матч с Косово в Болгарии

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Сборная Украины проведет домашний матч отборочного цикла ЧМ-2018 против сборной Косова на нейтральном поле в Болгарии, сообщает matchday.ua. Поединок состоится 9 октября.

Отметим, ранее МИД Украины запретил проводить матч с Косово на Украине. Кроме того, и ответный матч между командами состоится на нейтральном поле. Официальный Киев не признает независимости Косова.

Дополнительная информация

http://www.matchday.ua/news/artem-frankov-s-kosovo-igraem-v-bolgarii-58122/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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top220

Это будет странный матч...Играют две не существующие страны)

17:27

mihalychgold

баламошка А что не так? Вроде же всё хорошо на Украине было? Майдан, демократия, Евросоюз. Опять нога Кремля виновата.______________Просто хохлы угодили в туже яму,что и сербы Если б не история с Крымом даже не сомневаюсь,что всё было бы в шоколаде и они бы в Киеве играли

16:51

баламошка

А что не так? Вроде же всё хорошо на Украине было? Майдан, демократия, Евросоюз. Опять нога Кремля виновата.

16:25

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Материалы других СМИ