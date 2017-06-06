Украина проиграла Мальте, одержавшей первую победу за два года

Украина в товарищеском матче проиграла Мальте со счетом 0:1. Гол забил Зак Мускат.

Отметим, что Мальта, для которой это первая победа с 8 июня 2015 года, занимает 182-е место в рейтинге ФИФА. Украина расположилась на 37-м.

Товарищеский матч

Украина - Мальта - 0:1 (0:1)

Гол: З.Мускат, 14 (0:1).

Украина: Пятов, Кучер (Кривцов, 46), Ракицкий (Бутко, 46), Матвиенко (Ордец, 46), Степаненко (Соболь, 46), Морозюк (Шахов, 46), Ярмоленко (Коноплянка, 46), Сидорчук (Малышев, 46), Коваленко (Цыганков, 46), Малиновский (Шепелев, 46), Селезнев (Беседин, 46).

Мальта: Хогг (Бонэлло, 46), А.Мускат (Магри, 90+2), Аджус, Борг (Бирман, 90+2), Фенек (Беццина, 82), Фаилла (Зерафа, 57), Кристенсен (Д.Камиллери, 67), З.Мускат (Р.Камиллери, 46), Шембри (Гамбин, 60), Эффьонг (Мифсуд, 70), Пизани.

Предупреждения: З.Мускат, 45. Кучер, 45+3.

Судья: Харкам (Австрия).

6 июня. Грац. Стадион Merkur-Arena.