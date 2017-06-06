Украина проиграла Мальте, одержавшей первую победу за два года

Украина в товарищеском матче проиграла Мальте со счетом 0:1. Гол забил Зак Мускат.
Отметим, что Мальта, для которой это первая победа с 8 июня 2015 года, занимает 182-е место в рейтинге ФИФА. Украина расположилась на 37-м.
Товарищеский матч
Украина - Мальта - 0:1 (0:1)
Гол: З.Мускат, 14 (0:1).
Украина: Пятов, Кучер (Кривцов, 46), Ракицкий (Бутко, 46), Матвиенко (Ордец, 46), Степаненко (Соболь, 46), Морозюк (Шахов, 46), Ярмоленко (Коноплянка, 46), Сидорчук (Малышев, 46), Коваленко (Цыганков, 46), Малиновский (Шепелев, 46), Селезнев (Беседин, 46).
Мальта: Хогг (Бонэлло, 46), А.Мускат (Магри, 90+2), Аджус, Борг (Бирман, 90+2), Фенек (Беццина, 82), Фаилла (Зерафа, 57), Кристенсен (Д.Камиллери, 67), З.Мускат (Р.Камиллери, 46), Шембри (Гамбин, 60), Эффьонг (Мифсуд, 70), Пизани.
Предупреждения: З.Мускат, 45. Кучер, 45+3.
Судья: Харкам (Австрия).
6 июня. Грац. Стадион Merkur-Arena.
Дон_Румата
Хохлы! И чё это было? И после этого вы говорите, что мы не братские народы?))))
22:17
higagy
Мдя, такого успеха Россия еще не добивалась. Опередили-таки.
22:16
Скотти Пиппен
СУГС!))
22:13
Юный Люцифер
Выносом доволен)
22:12
shpasic
мускат хорошо пошёл. видимо, мускат красного камня.
22:12
RW.irk
Вот это приплыли!
22:11
resifi
Да уж, Мальта это космос!!!!
22:09
П_о_в_а_р
Читалось.
22:09