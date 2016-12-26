Украина предложит Аргентине и Бразилии провести у себя сборы перед ЧМ-2018

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко отметил, что его организация предложит сборным Аргентины и Бразилии провести сборы перед ЧМ-2018 на Украине. При этом они могут сыграть товарищеские матчи с украинской командой.

– ФФУ отправит администратора на переговоры с Аргентиной и Бразилией. На 2017 год календарь сверстан, поэтому в нем провести матч невозможно, – цитирует XSport Павелко. – А перед ЧМ-2018 аргентинцы и бразильцы будут хотеть провести сбор в Европе. ФФУ предложила им провести сбор на Украине.

Хотим сработать на опережение и договориться о проведении товарищеских матчей в 2018-м.