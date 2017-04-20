УФАС 27 апреля проверит контракт с компанией-застройщиком стадиона "Санкт-Петербург"

Управление Федеральной антимонопольной службы в Санкт-Петербурге 27 апреля рассмотрит жалобу на нарушение при заключении контракта по стадиону "Санкт-Петербург", сообщает ТАСС. Жалобу от лица Фонда борьбы с коррупцией подал Роман Рубанов. Жалоба подана на ограничение конкуренции со стороны властей Петербурга при заключении контракта с компанией "Метрострой" на благоустройство территории возле арены. Сумма контракта составила 952 миллиона рублей.

Ранее инспекция УФАС уже нашла нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении данного контракта, однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом.

Если будет признано, что закон нарушен, должностному лицу грозит штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

Стадион "Санкт-Петербург" примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место ЧМ-2018.